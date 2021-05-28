Hafta sonu AVM'ler açık mı? Hafta sonu AVM'ler kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle AVM'ler belirli günlerde hizmet vermeye devam ederken bazı günlerde ise belirtilen saate kadar açık olabiliyorlar. Bu merkezlere gidecek olan kişiler "Hafta sonu AVM'ler açık mı" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Hafta sonu AVM'ler kaçta kapanıyor, kaça kadar açık, kadar açık?

AVM'lerin çalışma saatleri koronavirüs tedbirlerinin yer aldığı İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde paylaşılmıştı. Belirli günlerde hizmet veren bu işletmelere gidecek olan kişiler ise çalışma günlerini araştırmayı sürdürüyorlar. İşte alışveriş merkezlerinin kademeli normalleşmedeki son durumu…

HAFTA SONU AVM'LER AÇIK MI, KAPALI MI?

Bakanlık tarafından yayınlanan kademeli normalleşme genelgesinde yer alan bilgilere göre alışveriş merkezleri hafta içi belirli saatlerde açık olacaklar, hafta sonu ise tam gün kapalı olacaklar.

HAFTA SONU AVM'LER KAÇTA KAPANIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?

AVM açılış ve kapanış saatleri de yine genelgedeki ilgili maddede paylaşıldı. Buna göre hafta içi saat 10:00'da açılacak olan alışveriş merkezleri saat 20:00'de de kapatmak zorunda olacaklar. Hafta sonu ise tam gün kapalı durumda yer alacaklar.

Genelgedeki ilgili madde ise şöyle: Alışveriş merkezlerinin (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacaktır.