Hafta sonu aşı yapılıyor mu?
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Hafta sonu aşı yapılıyor mu?

Hafta sonu aşı yapılıyor mu?
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Koronavirüsle mücadelede en önemli adımlardan ola aşılama devam ediyor. Vatandaşlar aşılama işlemi hakkında detayları merak ederken hafta sonu aşı yapılıyor mu, konusunu merak etti. Peki, Hafta sonu aşı yapılıyor mu?

Koronavirüs aşısı yaptırmak isteyenler aşı takvimi hakkında detayları araştırıyor. Konu hakkında detaylar araştırılırken hafta sonu aşı yapılıyor mu, merak edildi.

HAFTA SONU AŞI YAPILIYOR MU?

Sağlık Bakanlığı'nın Twitter hesabından aşı randevularıyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Covid-19 aşısını mesai saatleri dışında ve hafta sonu da tüm hastanelerden randevu alarak yaptırabilirsiniz. Aşı sıranızı kontrol etmek ve randevu almak için http://enabiz.gov.tr ile http://mhrs.gov.tr adreslerini ziyaret edebilir veya uygulamalarını kullanabilirsiniz." denildi.

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