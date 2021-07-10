Hafta sonu aşı yapılıyor mu?

Koronavirüsle mücadelede en önemli adımlardan ola aşılama devam ediyor. Vatandaşlar aşılama işlemi hakkında detayları merak ederken hafta sonu aşı yapılıyor mu, konusunu merak etti. Peki, Hafta sonu aşı yapılıyor mu?