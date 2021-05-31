Hafta sonu 1 gün mü 2 gün mü yasak olacak? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?
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Hafta sonu 1 gün mü 2 gün mü yasak olacak? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?

Hafta sonu 1 gün mü 2 gün mü yasak olacak? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?
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Bugünkü kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan birisi de Hafta sonu 1 gün mü 2 gün mü yasak olacak? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? oldu. Kabine toplantısı saat 15:00 'da başladı. Toplantı sonunda açıklama yapılacak. Peki, hafta sonu yasak olacak mı, hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaç gün sürecek? Detaylar haberimizde.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıklayacağı yeni normalleşme kararlarına kilitlenirken, Reuters'a konuşan bir yetkili kritik toplantıya saatler kala çok önemli bilgiler verdi. Hafta sonu kısıtlamalarının bir güne düşebileceğini ifade eden yetkili, toplantıda kafe ve restoranların açılması yönünde karar alınmasının beklendiğini, ayrıca akşam saat 21:00 olan kapanma saatlerinin de biraz daha ileri alınabileceğini söyledi. Peki, Hafta sonu 1 gün mü 2 gün mü yasak olacak? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?

HAFTA SONU 1 GÜN MÜ 2 GÜN MÜ YASAK OLACAK?

Reuters'a konuşan bir yetkili kritik toplantıya saatler kala çok önemli bilgiler verdi. Hafta sonu kısıtlamalarının bir güne düşebileceğini ifade eden yetkili, toplantıda kafe ve restoranların açılması yönünde karar alınmasının beklendiğini, ayrıca akşam saat 21:00 olan kapanma saatlerinin de biraz daha ileri alınabileceğini söyledi.

Henüz Kabine Toplantısı kararları açıklanmadı. Açıklandığında konumuza ekleyeceğiz.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Kabine toplantısı bugün 31 Mayıs Pazartesi günü saat 15:00 'da başlayacaktır.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıklayacağı yeni normalleşme kararlarına kilitlenirken, Reuters'a konuşan bir yetkili kritik toplantıya saatler kala çok önemli bilgiler verdi. Hafta sonu kısıtlamalarının bir güne düşebileceğini ifade eden yetkili, toplantıda kafe ve restoranların açılması yönünde karar alınmasının beklendiğini, ayrıca akşam saat 21:00 olan kapanma saatlerinin de biraz daha ileri alınabileceğini söyledi.

Bugün saat 15.00'te yapılacak olan ve kararların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağı Kabine toplantısına dair İngiliz haber ajansı Reuters'a bilgi veren üst düzey bir yetkili önemli bilgiler verdi.

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Kabine toplantısı bugün 31 Mayıs 2021 tarihinde başladı. Henüz toplantı bitmedi devam ediyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

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