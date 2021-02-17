Hafta sonları ve mesai saatleri dışında da Kovid-19 aşısı yaptırılabiliyor
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Hafta sonları ve mesai saatleri dışında da Kovid-19 aşısı yaptırılabiliyor

17.02.2021 17:03 | Son Güncelleme: 17.02.2021 17:06
Hafta sonları ve mesai saatleri dışında da Kovid-19 aşısı yaptırılabiliyor

Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının, hafta sonları ve mesai saatleri dışında da hastanelerden randevu alınarak yaptırılabileceği hatırlatıldı.

Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının, hafta sonları ve mesai saatleri dışında da hastanelerden randevu alınarak yaptırılabileceği hatırlatıldı.

Bakanlığın Twitter hesabından, Kovid-19 ile mücadele kapsamındaki aşı uygulamasına ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, vatandaşların Kovid-19 aşısını mesai saatleri dışında ve hafta sonları da hastanelerden randevu alarak ücretsiz yaptırabileceği belirtilerek, "Aşı sıranızı kontrol etmek ve randevu almak için 'enabiz.gov.tr', 'mhrs.gov.tr' adreslerini ziyaret edebilir veya uygulamalarını kullanabilirsiniz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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