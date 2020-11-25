Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, saatleri neler? Sokağa çıkmak yasak mı? Cezası nedir?

Geçtiğimiz hafta sonu belirili saatlar arsında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza da yasaklar getirildi. Peki hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma saatleri ne zaman başlıyor? Cezası nedir?

Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? sorusu gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs sebebiyle yeniden gündeme gelen sokağa çıkma yasağı hafta içi de uygulanacak mı? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız hangi saatler arasında sokağa çıkabilecek? Hafta içi bu yasaklar geçerli mi? Sokağa çıkma yasağı saatleri nelerdir? İşte detaylar haberimizde...

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı'ın yayımladığı Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirler'de şu detay yer aldı; "Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır."Hafta içi 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için sokağa çıkma kısıtlaması bulunuyor.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler gün içerisinde 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Belirtilen saatler dışında 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklandı.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

65 yaş ve üzeri vatandaşlar için gün içerisinde saat 10.00-13.00 arasında sokağa çıkabilecekler. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için belirlenen saatler dışarısında sokağa çıkmak yasaklandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.