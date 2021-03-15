Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Koronavirüs vaka sayılarının artması sonrası illere göre risk durumları merak edilmeye başlandı. En çok da Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı ve hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı konuları merak edildi. Peki, Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı

Sağlık Bakanlığı illerin risk durumuna göre renk kategorileri yaprak renklerle göre kısıtlama tedbirleri uyguluyor. Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı ve hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı şeklinde merak edilen sorular cevabını buluyor.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu sıralarda açıklama yapıyor. Açıklama sonrası hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, sorular yanıtlarını bulacak. Güncel bilgiler için sayfamızı takip edebilirsiniz?