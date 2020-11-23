Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
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Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

23.11.2020 11:59 | Son Güncelleme: 23.11.2020 12:05
Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı uygulamasından sonra vatandaşlar aynı uygulamanın hafta içi de olup olmayacağını merak etti. Peki, hafta içi sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?

Artan koronavirüs vakaları sonrası Bilim Kurulu tavsiye kararları ile sokağa çıkma yasağı getirildi. Peki, hafta içi sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı?

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

Koronavirüs vaka sayısındaki korkutan artışı ve yeniden devreye sokulan kısıtlamaları değerlendiren Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz, "Hafta sonunda olan sokağa çıkma kısıtlaması hafta içine yayılabilir, ümit ediyorum ki hiç gerek kalmasın" dedi.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hastalığın ne kadar ciddi noktaya geldiğini kısıtlama kararlarıyla da görebiliyoruz. İki hafta içinde önlemlere uyarsak olumlu tabloya dönebileceğimizi düşünüyorum fakat bu kısıtlamalara uymazsak daha sert tedbirler bizleri bekliyor. Sokağa çıkma yasağı hafta sonu uygulanıyor fakat eğer hastalık daha da artarsa hafta içine de yayılabilir."

Son dönemde hastalığın yayıldığı yerler arasında bir numarada evler var. Misafirliklerde kalabalıkların kapalı alanda bir araya gelmesi, maske takmaması, temasta bulunması vaka sayısını yükseltiyor. Misafirliklere, yatılı kalmalara ara vermemiz gerekiyor. Doğum günleri, cenaze ziyaretleri gibi uzun süreli kapalı alanlarda vakit geçirmek hastalığın yayılmasını arttırıyor. Zorunlu haller dışında misafirliklere ara vermeliyiz.

Alışveriş merkezlerinde de çalışma saatleri sınırlandırılabilir, sokağa çıkış serbestliği sadece belli meslek grupları için geçerli olabilir. Birçok alternatif var ama umarım gerek kalmaz. Buradaki kilit nokta önlemlere uymak.

Yoğun bakımdaki hastaların çoğunun 65 yaş üstü olduğunu ve kronik rahatsızlığı olduğunu göz önünde bulunduralım fakat hastalık gençlere de kolayca bulaşabiliyor. Gençlerden de yoğun bakımda yatanlar var. Özellikle hastalığın 8. ve 10. günlerinde karakterize olan tabloda gençlerde de büyük sorunlar görüyoruz"

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