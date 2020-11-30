Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri: sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?
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Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri: sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

30.11.2020 20:04 | Son Güncelleme: 30.11.2020 20:08
Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri: sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de artan koronavirüs vakaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan eşliğinde bir kabine toplantısı daha gerçekleşiyor. Kabine toplantısı sonrası yeni açıklamalar aktarılacak. Kabine toplantısı açıklamaları neler, yeni yasaklar var mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Artan koranavirüs vakaları sonrasında alınan tedbirlerin yeterli olmaması, tüm dikkatleri saat 15.00'de başlayan Kabine toplantısına topladı. Hafta içi sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlamasının ele alınacağı toplantı sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak saatleri belirtti.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ: KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerinin konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor. Erdoğan, "Hafta içi her gün gece saat 21:00 ile sabah 05:00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak" dedi.

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