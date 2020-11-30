Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri: sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de artan koronavirüs vakaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan eşliğinde bir kabine toplantısı daha gerçekleşiyor. Kabine toplantısı sonrası yeni açıklamalar aktarılacak. Kabine toplantısı açıklamaları neler, yeni yasaklar var mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?