Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu yasak! Hafta sonu yasak var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman? Cumartesi sokağa çıkma yasağı yasak var mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu yasak! Hafta sonu yasak var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman? Cumartesi sokağa çıkma yasağı yasak var mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Kademeli normalleşme döneminde hafta içi sokağa çıkma yasağı 21.00-05.00 saatleri arasında gerçekleşirken, hafta sonu Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı ise olmayacak. Cumartesi günü saat 21:00'da başlayıp pazartesi 05.00'e kadar sürüyor. Bu hafta uygulanan sokağa çıkma yasağı 7 Haziran 2021 tarihinde saat 05.00'te bitecek.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA AYSAĞI VAR MI?

çişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber canlı yayınına katıldı. 1 Haziran sonrası normalleşme nasıl olacak sorusuna Soylu şöyle yanıt verdi; Zor bir dönemden geçiyoruz. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Vaka sayılarını 60 binden 10 bin seviyesine düşürdük. Belki bir takım tedbirlerimiz olabilir. Aşılamada ivmelendirmeyi yakaladığımız andan itibaren çok daha hızlı ilerleyebileceğimizi ifade edebilirim.* 1 Haziran'dan itibaren daha rahatlayacağımıza inanıyorum. Buradan bir ölçü tutturmak yanıltmak anlamına gelir. Niyetimiz olduğunca kısıtlamaları ortadan kaldırmaktır. Amacımız ters bir rüzgarla karşı karşıya kalmadan temizlik mesafe ve önlemlere dikkat etmeliyiz.* Toplu taşıma konusu yönetemediğimiz alanlardan bir tanesi. Özellikle büyükşehirlerde. Büyükşehirlerle bir işbirliği yapamıyoruz. Kimsenin önüne top bırakmak istemem ama toplu taşıma işini bu dönemde beceremedik.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL