Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitiyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri!

Yeni alınan tedbirler ile beraber kısmi kapanmaya gidildi. Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitiyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri!

Yeni alınan tedbirler ile beraber kısmi kapanmaya gidildi. Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitiyor?Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri!

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATİ KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

Genelgede 12.04.2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 19.00'dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya yönelik alındığı belirtilerek, alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00- ­05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

TÜM İŞ YERLERİ 07.00-18.00 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLABİLECEK

Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek. Zincir marketler ise saat 10.00'da açılacak.

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Kendi kendine bakım

Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.

Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.

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