Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağı akşam saat kaçta başlıyor?
Koronavirüs nedeniyle alınan yeni tedbirlere göre hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak mı? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağı akşam saat kaçta başlıyor?
Koronavirüs nedeniyle alınan yeni tedbirlere göre hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak mı? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağı akşam saat kaçta başlıyor? İşte detaylar haberimizde...
HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Alınan yeni tedbirlere göre hafta içi sokağa çıkma yasağı akşam saat 21.00'a çekildi. Akşam 21.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sabah saat 05.00'e kadar sürmektedir.
Hafta sonu için ise sokağa çıkma yasağı cuma günü 21.00'da başlayacak olup Pazartesi saat 05.00'a kadar devam edecektir.