Hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Kabine toplantısı açıklamaları neler?
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Hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Kabine toplantısı açıklamaları neler?

30.11.2020 15:54 | Son Güncelleme: 30.11.2020 15:58
Hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Kabine toplantısı açıklamaları neler?

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de artan koronavirüs vakaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan eşliğinde bir kabine toplantısı daha gerçekleşiyor. Kabine toplantısı sonrası yeni açıklamalar aktarılacak. Kabine toplantısı açıklamaları neler, yeni yasaklar var mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Artan koranavirüs vakaları sonrasında alınan tedbirlerin yeterli olmaması, tüm dikkatleri saat 15.00'de başlayan Kabine toplantısına topladı. Hafta içi sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlamasının ele alınacağı toplantı sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

15.00 itibariyle başlaması beklenen toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan eşliğinde başladı.

KABİNE TOPLANTISI AÇIKLAMALARI NELER?

Koronavirüs vaka ve vefat sayılarının salgının başından bu yana en yüksek rakama ulaşması, endişeyi artırdı. Geçtiğimiz günlerde alınan ek tedbirlerin yeterli olmaması, yeni kısıtlamaların geleceğinin sinyalini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da cuma günü gazetecilere, "Yeni tedbirler almaya mecburuz" demişti.

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Bugün saat 15.00'de başlayan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine'de, yeni önlemler konuşulacak. Toplantı sonrasında alınan kararlar açıklanacak.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Özellikle vaka ve vefatların ciddi şekilde arttığı ilerde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının hafta içi de uygulanması gündeme alınacak. 81 ile de getirilebileceği belirtilen bu kısıtlamanın öncelikli şehirler ile başlatılma ihtimali de bulunuyor.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta içi sokağa çıkma yasağı ise devam edecek. Ayrıca, yasak saatleri genişletilebilir.

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