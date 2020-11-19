Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vakalar düşmezse hafta içi sokağa çıkma yasağı geri gelir mi?

Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları 20.00'den 10.00'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Vaka sayıları düşmezse hafta içi de sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gündemde hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?

Artan koronavirüs vakaları sonrası Bilim Kurulu tavsiye kararları Kabine toplantısında ele alındı. Yeni tedbirler Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları 20.00'den 10.00'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Vaka sayıları düşmezse hafta içi de sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gündemde hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? İşte detaylar haberimizde...

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK MI?

Artan koronavirüs vakaları kapsamında hafta sonları saat 20.00 ila 10.00 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı vatandaşlar ise belirlenen saatlerde sokağa çıkabilecek. Bu önlemlerin etkisi 2 hafta boyunca takip edilecek. 10-15 gün sonra vaka yayılım hızında düşüş olmazsa, bir sonraki aşamaya geçilecek.

Hürriyet'te yer alan habere göre; hafta sonu için kısmi sokağa çıkma yasağı, 14 saatlik bir kısıtlama anlamına geliyor. Bu yasağın daha çok geç saatlere kadar kalabalık ortamlarda dışarıda kalan gruplara ve ev ziyaretlerine yönelik olduğu belirtiliyor. Toplantılarda, okulların bulaşma kaynağı olmadığı ancak, bunun yarattığı hareketlilik, servisler ve velilerin oluşturduğu kalabalıkların risk yarattığı değerlendirmesi de yapıldı.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI HAFTA İÇİNE DE KAYDIRILABİLİR

Kademeli olarak kısıtlamalar arttırılarak devam edecek. Salgın hızı kesilmezse, hafta sonu tamamen yasak getirilmesi veya sokağa çıkma yasaklarının belli saatlerde hafta içine de kaydırılması planlanıyor. Uzmanlar, şehirlerarası seyahat yasağı beklemediklerini belirtiyor. 15 gün sonra yeniden yapılacak değerlendirmelerde, il pandemi kurulları ve hıfzıssıhha kurulları şehrin ihtiyaçlarına göre bu yasakları genişletebilecek.

Genel yasakların yanı sıra illere göre farklı uygulamalara geçilebilecek. Bazı illerde, vaka bulunan binalara 'uyarı tabelası' asılma uygulamasının, diğer illerde de yapılabileceği belirtiliyor. Ev ziyaretlerinin yasaklanması da tartışılıyor.