Hafta içi marketler saat kaçta kapanacak? Hafta içi restoranlar kaça kadar açık olacak?

Hafta içi ve hafta sonu gelen sokağa çıkma saatleri ile ilgili vatandaşların merak ettiği konular yanıtlandı. Peki, Hafta içi marketler saat kaçta kapanacak? Hafta içi restoranlar kaça kadar açık olacak?

HAFTA İÇİ MARKETLER SAAT KAÇTA KAPANACAK?

Vatandaşlardan gelen soruların yer aldığı kılavuzda; 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgemiz ile hafta içi günlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre içerisinde; 18.11.2020 tarih ve 19161 sayılı Genelgemizde belirtildiği üzere, lokanta, restoran, kafe, kafeterya gibi yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları saat 20.00'den sonra telefonla ya da online sipariş yoluyla paket servisi hizmetini saat 24.00'e kadar sürdürebileceklerdir.

RESTORANLAR KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

Hafta sonları (Cumartesi ve Pazar), 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgemizin 1.4 maddesine göre 10.00-20.00 saatleri arasında paket servis şeklinde,Hafta içi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma), 18.11.2020 tarih ve 19161 sayılı Genelgemize göre; 10.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise telefonla ya da online sipariş yoluyla paket servisi şeklinde hizmet verebilmektedirler.