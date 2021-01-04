Hafta içi marketler kaça kadar açık? Marketler kaça kadar açık?

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yayımladığı yeni genelge, marketlerde uygulamaya konuldu. İçişleri Bakanlığı, valiliklere, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında marketlerin çalışma saatlerine, marketlerde alışveriş yapan müşteri sayısına, yönelik genelge göndermişti. Peki, Hafta içi marketler kaça kadar açık?

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı, marketlerin çalışma saatlerine ilişkin genelge uyarınca marketler, açılış ve kapanış saatlerinde düzenlemeye gitti. Bir süredir devam eden bu uygulama neticesinde marketlerin yeni çalışma saatleri sorgulanıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

HAFTA İÇİ MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanan tedbirler, 20 Kasım saat 20.00'de itibaren uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda marketler 10.00-20.00 saatleri arasında açık olacak.

HAFTA SONU MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir.