Hafta içi market kapanış saatleri! Hafta içi BİM, A101, Şok kaçta kapanıyor?
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Hafta içi market kapanış saatleri! Hafta içi BİM, A101, Şok kaçta kapanıyor?

Hafta içi market kapanış saatleri! Hafta içi BİM, A101, Şok kaçta kapanıyor?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Koronavirüs kısıtlamaları sonrası vatandaşlar yeni yasakların kapsamını merak etmeye başladı. En çok da market çalışma saatleri merak edildi. Peki, hafta içi BİM, A101, Şok kaçta kapanıyor? İşte, hafta içi market kapanış saatleri!

BİM, A101, Şok ve diğer marketlerin açılış-kapanış saatleri merak edilirken marketleri hafta içi saat kaçta kapandığı merak edildi. Peki, Hafta içi market kapanış saatleri! Hafta içi BİM, A101, Şok kaçta kapanıyor?

HAFTA İÇİ MARKET KAPANIŞ SAATLERİ

Hafta içi marketler açılış saati: 07.00

Hafta içi marketler kapanış saati: 18.00

Hafta sonu marketler açılış saati: 10.00

Hafta sonu marketler kapanış saati: 17.00

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.)

VALİ YERLİKAYA AÇIKLAMA YAPTI

Vali Yerlikaya, AVM, çarşı, zincir market ve OSB'lerin kapanış saatlerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, salgına karşı toplumun tüm kesimleriyle birlikte topyekün verilecek mücadelenin önemini vurguladı.

İçişleri Bakanlığının "Kısmi Kapanma" konulu genelgesi doğrultusunda kentteki AVM ve zincir marketlerin 17.30'da, Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı'nın 17.00'de faaliyetlerini sonlandıracağını, ramazan ayı boyunca Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve sanayi tesislerinde ise 1. vardiyanın 17.00'de bitirileceğini duyurdu.

Vatandaşlara, "Saat 19.00'da evlerimizde olalım." çağrısında bulunan Yerlikaya, sokağa çıkma kısıtlamalarına uyulması, trafik yoğunluğunun azalması, toplu taşıma araçlarındaki kalabalığın önüne geçilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 10.00-16.00 olarak düzenlendiğini hatırattı.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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