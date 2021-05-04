Hafta içi bakkallar kaçta açılıyor? Bakkallar kaça kadar açık? Yasaklarda bakkallar açık mı?

Bugün bakkallar ve marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Hafta içi bakkallar kaçta açılıyor? Hafta içi hafta sonu bakkallar ve marketler saat kaçta açılıyor, saat kaç kadar açık soruları alışveriş yapacak vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Vatandaşlar hafta içi market alışverişi için BİM, A101, ŞOK market çalışma saatlerini araştırıyor. A101, BİM, ŞOK kaça kadar açık? İşte marketlerin 21 Nisan 2021 Çarşamba günü çalışma saatleri...

Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam ederken bakkal ve market çalışma saatleri merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı koronavirüs genelgesi ile bakkal, market, manav, kasap işyerlerinin açılış kapanış saatleri düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-18.00 saatleri arasında olması kararlaştırıldı. Hafta içi bakkallar kaçta açılıyor?

HAFTA İÇİ BAKKALLAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

MARKET TEDBİRLERİ GENELGESİ

Bakanlık tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Market Tedbirleri" konulu genelge ile tam kapanma sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili usul ve esasların belirlenerek, valilere duyurulduğu hatırlatıldı.

Bu kapsamda daha önce illere gönderilen ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofislerin kapalı olacağının belirtildiği genelgede, vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı olacak şekilde bakkal, market, fırın, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcıların tam kapanma döneminde 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, zincir ve süper marketlerin pazar günleri kapalı kalacağına yeniden değinildi.

Genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan yeni tedbirler duyuruldu.

Buna göre, marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.

7 Mayıs Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.

Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.

Başta zabıta görevlileri ve kolluk kuvvetleri olmak üzere denetim ekiplerince bu hususa ilişkin tebliğler ve kontroller eksiksiz yerine getirilecek. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde fırınların, bakkalların ve marketlerin çalışma saatleri hakkında bilgi verildi. Genelgeye göre, fırınların, bakkalların ve marketlerin açılış kapanış saatleri değişti. Öte yandan, zincir marketler olan A101, BİM, ŞOK ve Migros gibi yerlerin çalışma saatleri de düzenlendi. 29 Nisan 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'a kadar sürecek tam kapanma için yeniden düzenlemeye gidilen market çalışma saatleri ile ilgili detaylar şöyle;

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe- Cuma- Cumartesi günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Pazar günleri ise zincir marketler kapalı olacak.

ZİNCİR MARKETLER PAZAR GÜNLERİ KAPALI KALACAK

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler. Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.