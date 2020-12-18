Hafta ic¸i Kısıtlaması I·stanbul Trafigˆine Olumsuz Yansıdı

Hafta içi her gün 21.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması kararının akşam saatlerinde oluşan yoğunluğu daha da arttırdığını ifade eden Trafik FM Genel Yayın Yönetmeni Cezayir Doğan, İstanbul trafiğinde yaşanan sıkıntıları VOA Türkçe'ye anlattı.