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Hafta hafta bay geçen takımlar

Süper Lig 2020-2021 sezonu fikstürü çekildi.

Hafta hafta bay geçen takımlar
26.08.2020 23:11 | Son Güncelleme: 26.08.2020 23:14

Süper Lig 2020-2021 sezonu fikstürü çekildi. Ligde bu sezon 21 takım olması nedeniyle her hafta 1 takım bay geçerek karşılaşmaya çıkmayacak. Ligin ilk haftasında Konyaspor bay geçecek olan ilk takım.

Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda 21 takımla oynanacak olması nedeniyle her hafta 1 takım bay geçecek. Hafta hafta bay geçecek olan takımlar şu şekilde:

1. hafta: Konyaspor

2. hafta: MKE Ankaragücü

3. hafta: Gençlerbirliği

4. hafta: DG Sivasspor

5. hafta: Beşiktaş

6. hafta: Kayserispor

7. hafta: Denizlispor

8. hafta: Çaykur Rizespor

9. hafta: Yeni Malatyaspor

10. hafta: Hatayspor

11. hafta: Gaziantep FK

12. hafta: Galatasaray

13. hafta: M.Başakşehir

14. hafta: Karagümrük

15. hafta: Fenerbahçe

16. hafta: Göztepe

17. hafta: Kasımpaşa

18. hafta: Trabzonspor

19. hafta: Alanyaspor

20. hafta: Antalyaspor

21. hafta: BB Erzurumspor - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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