Hafta boyunca sağanak görülen Doğu Anadolu'da sıcaklıklar artıyor
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Hafta boyunca sağanak görülen Doğu Anadolu'da sıcaklıklar artıyor

Hafta boyunca sağanak görülen Doğu Anadolu'da sıcaklıklar artıyor
Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç - Haberler | Güncel

Hafta boyunca sağanağın etkili olduğu Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da sıcaklık, mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.

Hafta boyunca sağanağın etkili olduğu Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da sıcaklık, mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı, az bulutlu, kuzey kesimler yer yer çok bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Erzincan'da 40, Iğdır'da 38, Erzurum ve Ağrı'da 33, Kars'ta 32, Ardahan'da 29 derece olacağı tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Hafta boyunca sağanak görülen Doğu Anadolu'da sıcaklıklar artıyor
Hafta boyunca sağanak görülen Doğu Anadolu'da sıcaklıklar artıyor
Hafta boyunca sağanak görülen Doğu Anadolu'da sıcaklıklar artıyor
Hafta boyunca sağanak görülen Doğu Anadolu'da sıcaklıklar artıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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