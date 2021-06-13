HAFRİYATI YOLA DÖKÜP KAÇTILAR

SULTANGAZİ'de hafriyatı yola döküp kaçan kişiler tepki çekti.

SULTANGAZİ'de hafriyatı yola döküp kaçan kişiler tepki çekti.

Sultangazi Esentepe Mahallesi 2954 Sokak'ta yol kenarına gece kimliği belirsiz kişilerce hafriyat döküldü. Hafriyat kamyonuyla getirilerek döküldüğü belirtilen toprağı görenler duruma tepki gösterdi. Mahalle sakinleri kaldırımı da kapatan hafriyat yüzünden yürümekte güçlük çekti. Haber verilmesi üzerine gelen belediye ekipleri, kepçe ile kamyonlara koyarak toprağı kaldırdı.

Mahalle sakini bir kişi, "Dün akşam geçtiğimde yoktu. Gece dökülmüş galiba. İlk kez böyle bir şey oldu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı