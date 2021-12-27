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HAFRİYAT YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ, TEM OTOYOLU ULAŞIMA KAPANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİT'te, yabancı plakalı TIR'a çarpan hafriyat yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

KOCAELİ (DHA) - İZMİT'te, yabancı plakalı TIR'a çarpan hafriyat yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı. TEM Otoyolu Ankara istikameti bir süre ulaşıma kapandı.

Kaza saat 18.00 sıralarında, TEM Otoyolu İzmit Alikahya mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinde ilerleyen Mustafa Ulusoy idaresindeki 63 DF 777 plakalı TIR sağ şeritte ilerleyen Ukrayna uyruklu Yrii Baz idaresindeki CE 6918 XT yabancı plakalı TIR'a çarptıktan sonra devrildi. Mustafa Ulusoy yaralanırken, yol ulaşıma kapandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil, itfaiye, trafik ve Karayolları ekipleri geldi. Yaralanan sürücü araçtan çıkarılırken, sağlık ekibi ilk müdahalede bulundu. Hastaneye kaldırılan Ulusoy tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, Ankara istikametine giden araçlar, Kandıra gişelerinden D-100 Karayolu'na yönlendirildi. Araçların yoldan kaldırılması, yolun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber -Kamera: Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) -

HAFRİYAT YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ, TEM OTOYOLU ULAŞIMA KAPANDI

HAFRİYAT YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ, TEM OTOYOLU ULAŞIMA KAPANDI

HAFRİYAT YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ, TEM OTOYOLU ULAŞIMA KAPANDI

HAFRİYAT YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ, TEM OTOYOLU ULAŞIMA KAPANDI

HAFRİYAT YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ, TEM OTOYOLU ULAŞIMA KAPANDI

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