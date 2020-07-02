Hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Hafriyat kamyonu ile çarpışarak hurdaya dönen otomobildeki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Hafriyat kamyonu ile çarpışarak hurdaya dönen otomobildeki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Elmatepe Mahallesi yeni köprü girişinde meydana geldi. Ercan Koşma (39) yönetimindeki 67 TR 589 plakalı otomobil, Armağan Karaca'nın kullandığı 81 KH 827 plakalı hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ercan Koşma ile araçta bulunan Doğukan Koşma (21) ve Doruk Çakır (5) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hafriyat kamyonu sürücüsü Armağan Karaca, otomobilin yolda savrulduğunu, kendisinin kaçmak için sol şeride girmesine rağmen çarpmaktan kurtulamadığını ileri sürdü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA