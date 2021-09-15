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Hafriyat kamyonunun çarptığı otomobil kağıt gibi ezildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hafriyat kamyonunun çarptığı otomobil kağıt gibi ezildi

Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 karayolunda hafriyat kamyonunun çarptığı otomobil, adeta kağıt gibi ezildi.

Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 karayolunda hafriyat kamyonunun çarptığı otomobil, adeta kağıt gibi ezildi. Şans eseri yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Sakarya - Düzce D-100 karayolu Erenler ilçesi Bekirpaşa kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı'ndan Hendek istikametine doğru seyir halinde olan F.E. idaresindeki 39 TG 228 plakalı Toyota marka otomobile, aynı istikamette ilerlemekte olan C.D. idaresindeki 54 YU 318 plakalı hafriyat kamyonu arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil adeta kağıt gibi ezildi. Meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı. Otomobilde büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği kazada, tarafların anlaşamaması üzerine polis ekipleri tutanak tuttu. - SAKARYA

Hafriyat kamyonunun çarptığı otomobil kağıt gibi ezildi

Hafriyat kamyonunun çarptığı otomobil kağıt gibi ezildi

Hafriyat kamyonunun çarptığı otomobil kağıt gibi ezildi

Hafriyat kamyonunun çarptığı otomobil kağıt gibi ezildi

Hafriyat kamyonunun çarptığı otomobil kağıt gibi ezildi

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Haber: Hafriyat kamyonunun çarptığı otomobil kağıt gibi ezildi - Haberler
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