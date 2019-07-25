Hafriyat kamyonunun arkasına tutunan bisikletli gençler ölüme davetiye çıkardı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bisikletli iki genç canlarını hiçe sayarak hafriyat kamyonuna tutunarak seyir etti. Kamyon şoförünün farkaderek aracı durdurması üzerine bisikletli gençler ters şeritten kaçtı

Gaziantep İpek yolunda bisikletli iki genç, uzun süre bir hafriyat kamyonuna tutunarak ilerledi. Canlarını hiçe sayan gençler, kamyon şoförünün kendilerini fark ederek durması üzerine büyük panik yaşadı. Hızla kamyondan uzaklaşan gençler, ters yöne girerek kaçtı. Kazaya davetiye çıkaran gençler, yoğun trafikte ters şeritte ilerleyerek gözden kayboldu

Kaynak: İHA