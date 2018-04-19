Hafriyat Kamyonunun Altında Kalan Asfalt İşçisi Öldü

TEM Otoyolu Edirne yönü Kurtköy mevkisindeki asfalt yenileme çalışmasında hafriyat kamyonunun altında kalan karayolları işçisi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, otoyolun Sabiha Gökçen Havalimanı mevkisinde asfalt söküm makinesi ile kaldırılan asfaltın yüklendiği kamyonlar arasında koordinasyonu sağlayan, zeminin temizliğini yapan 50 yaşındaki Ömer Özdemir'e, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 GJ 5021 plakalı hafriyat kamyonu çarptı.

Asfalt söküm makinesine yanaşmak üzere geri manevra yapan sürücünün fark edemediği işçi Özdemir, kamyonun altında kalarak olay yerinde yaşamını yitirdi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Özdemir'in mesai arkadaşlarının ise bir hayli üzgün olduğu görüldü.

Kaza nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapatıldı ve yoğunluk nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.