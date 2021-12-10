HAFRİYAT KAMYONUNU GEÇMEK İSTERKEN KAZA YAPTI... - Haberler
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HAFRİYAT KAMYONUNU GEÇMEK İSTERKEN KAZA YAPTI...

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANBEYLİ'de hafriyat kamyonunun sağından geçmek için hız yapan sürücü kaza yaptı.

SULTANBEYLİ'de hafriyat kamyonunun sağından geçmek için hız yapan sürücü kaza yaptı. Feci kaza arkadan gelen bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün Sultanbeyli meydana geldi. Bir motosiklet sürücünün kask kamerasına yansıyan kaza sosyal medyada paylaşıldı.

Otomobil sürücüsü, şeridi ortalayarak ilerlediği öne sürülen hafriyat kamyonunun sağından geçmek istedi. Hız yapan sürücü sağ şeritte park halindeki otomobili son anda farketti. Direksiyon kıran sürücü, park halindeki otomobil ile hafriyat kamyonu arasında sıkıştı.

Kazada ölen yada yaralanan olmadı.

HAFRİYAT KAMYONUNU GEÇMEK İSTERKEN KAZA YAPTI...

HAFRİYAT KAMYONUNU GEÇMEK İSTERKEN KAZA YAPTI...

HAFRİYAT KAMYONUNU GEÇMEK İSTERKEN KAZA YAPTI...

HAFRİYAT KAMYONUNU GEÇMEK İSTERKEN KAZA YAPTI...

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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