Hafriyat kamyonundan yağ aktı, 4 araç kaza yaptı

İSTANBUL - Basın Ekpress yolu Güneşli mevkiinde arıza yapan hafriyat kamyonundan dökülen yağ, nedeniyle 4 araç kaza yaptı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

Basın Ekpress yolu Güneşli mevkii üzerinde sabah saatlerinde kaza meydana geldi. Resul Özcan yönetimindeki 34 DL 8065 plakalı hafriyat kamyonu arıza yaptı. Şoför Özcan kamyonu emniyet şeridine aldı. Bu sırada hafriyat kamyonundan yola yağ akmaya başladı. Sağ ve orta şeride akan yağ nedeniyle 34 BDH 263 plakalı otomobil ve bir hafriyat kamyonu kaza yaptı. Hurdaya dönen otomobil sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Arıza yapan hafriyat kamyonu şoförü Resul Özcan, "Araç arıza yaptı. Durdum, işaret koyduğum halde geldi bana vurdu" dedi.

Sıcak hava nedeniyle gittikçe kayganlaşan yolda seyreden 34 HBD 04 plakalı bir motosiklette kazaya karıştı. Motosikletinden düşen sürücü yaralandı ve olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle 2 şerit uzun süre kapalı kaldı. Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı yol ekipleri de kumlama çalışması yaptı. Uzun kuyruklar oluşan yolda, kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından yolun kapatılan şeridi de trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA