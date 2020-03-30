Hafriyat kamyonun dokunduğu otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
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Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa

Hafriyat kamyonun dokunduğu otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Denizli'de hafriyat kamyonun çarptığı otomobil bariyerlere çarparak durabildi.

30.03.2020 17:46 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:47
Hafriyat kamyonun dokunduğu otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Denizli'de hafriyat kamyonun çarptığı otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Pamukkale ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı Deliktaş alt geçidi çıkışında meydana geldi. Hakan B. idaresindeki 35 AFV 595 plakalı hafriyat kamyonu öndeki otomobile çarptı. Süleyman A. idaresindeki 20 AT 737 plakalı otomobil çarpmanın etkisiyle etrafında dönerek orta refüjdeki demir parmaklıklara çarparak durabildi. Yolda seyir halinde olan bir başka sürücünün 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kullanılamaz hale gelen otomobilde bulunan Süleyman A. yaralanırken yanında bulunan kişiler ise kazayı yara almadan atlattı. Olay yerinde ilk müdahalenin ardından Süleyman A. hastaneye kaldırıldı. Trafik ekiplerinin kısa süreli kapattığı tek şerit hurdaya dönen otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndürüldü. Hafriyat kamyonun otomobile çarptığı ana canlı şahit olan ve o sıra otomobili ile seyir halinde olan Furkan Güner, "Kamyon sürücüsü büyük ihtimal dalgındı. Önündeki otomobile dokundu. Dokununca otomobili 2 tur çevirdi. Otomobilin son hali bu. Ufak bir şekilde atlatıldı. Allah beterinden korusun" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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