Hafriyat kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hafriyat kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti

Hafriyat kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmek isterken hafriyat kamyonunun çarptığı Suriye uyruklu Ahmed El Hamed (69), hayatını kaybetti.

ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmek isterken hafriyat kamyonunun çarptığı Suriye uyruklu Ahmed El Hamed (69), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf. L. yönetimindeki 02 AG 346 hafriyat kamyonu, eczaneden ilaç aldıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen Ahmed El Hamed'e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ahmed El Hamed'in hayatını kaybettiği belirlendi. Hamed'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü Yusuf. L. gözaltına alındı.


Hafriyat kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti
Hafriyat kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti
Hafriyat kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti
Hafriyat kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan

Son dakika haber: MSB: Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Son dakika haber: MSB: Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: 'Deraa'daki gelişmeleri yakından ve endişeyle izliyoruz'
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: "Deraa'daki gelişmeleri yakından ve endişeyle izliyoruz"
Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist daha etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist daha etkisiz hale getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Üner Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Diego Marcao Umut Meraş Okay Yokuşlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Hafriyat kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 14:18:39. #1.16#

title