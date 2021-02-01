HAFRİYAT KAMYONU YAN YATTI TONLARCA AĞIRLIĞINDA DEMİR YOL KENARINA SAÇILDI
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HAFRİYAT KAMYONU YAN YATTI TONLARCA AĞIRLIĞINDA DEMİR YOL KENARINA SAÇILDI

01.02.2021 14:51 | Son Güncelleme: 01.02.2021 14:51
HAFRİYAT KAMYONU YAN YATTI TONLARCA AĞIRLIĞINDA DEMİR YOL KENARINA SAÇILDI

Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunda viraja hızlı giren demir yüklü hafriyat kamyonu devrildi.

Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunda viraja hızlı giren demir yüklü hafriyat kamyonu devrildi. Kazada sürücü yaralanırken tonlarca ağırlığında demir parçaları yol kenarına saçıldı.

Kaza saat 14.00 sıralarında Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunda meydana geldi. 61 K 21491 plakalı inşaat demiri yüklü olan hafriyat kamyonu sürücüsü iddiaya göre Kuzey Marmara Otoyoluna bağlanan yoldaki viraja hızlı girince yan yattı. Kamyonda yüklü olan tonlarca ağırlığındaki inşaat demiri de yol kenarında yeşil alana saçıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası sürücü bölümünde sıkışan şoför yaralı halde kurtarılarak ambulansa alındı. İlk tedavisi ambulans içinde yapılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Yan yatan kamyondan yola ve yeşil alana saçılan demirler de kaza yerine gelen başka kamyona yüklendi. Yan yatan hafriyat kamyonu da çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Görüntü dökümü: ----------------Yan yata kamyondan görüntü-Kamyondan dökülen demir parçaları

-Ambulanstan görüntü


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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