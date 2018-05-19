Damperi Açık Unutulan Hafriyat Kamyonu Üst Geçide Çarptı!
İstanbul Sultanbeyli'de damperi açık ilerleyen hafriyat kamyonu üst geçide çarptı. Damperi koparak üst geçitte kalan kamyonun ön bölümü parçalandı.
İstanbul Sultanbeyli'de damperi açık ilerleyen hafriyat kamyonu üst geçide çarptı. Damperi koparak üst geçitte kalan kamyonun ön bölümü de parçalandı.
ÜST GEÇİDE ÇARPAN DAMPER KOPTU
İstanbul Sultanbeyli'de meydana gelen olayda, damperi açık ilerleyen hafriyat kamyonu, TEM Kurtköy Kavşağı Sultanbeyli yönünde üst geçide çarptı. Üst geçide çarpan damper koparak yolda kalırken kamyonun ön bölümü de parçalandı.
TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI
Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.
YORUMLAR (5)
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İSTANBULUN DAMPER ŞÖFÖRLERİ ÇOK ÇILGINCevap Yaz Yayından Kaldır
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oruç vurmuşturCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bu harfiyat kamyonları hep boyle yapıyorlar.. sanırsam sefer sayısına gore para alıyorlar.. bu yuzden damperin inmesini beklemeden yola çıkıyorlar.. sonrada olan bu.. yazık oluyor hepsi milli servetimizCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Kafa iyiymiş sanırım şöför inmeyen kasayı nasıl fark etmez ilginçCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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olmuş artık geçmiş olsunCevap Yaz Yayından Kaldır