Hafriyat kamyonu uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

04.11.2019 14:56

Ordu'da hafriyat kamyonun uçuruma devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.



Kaza, Kabadüz ilçesine bağlı Turnalık Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Ö. idaresindeki 34 AJN 041 plakalı hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak uçuruma devrildi. Kazada yaralanan sürücü çevredekilerin de yardımıyla araçtan çıkartıldı. 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA