Hafriyat Kamyonu Çukura Düştü
Ankara'da hafriyat çalışması sırasında hafriyat kamyonu çukura düştü, olası facia kıl payı atlatıldı.
Ankara'da hafriyat çalışması sırasında çukura düşen kamyon ilginç bir görüntü oluşturdu.
Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi İvedik'de hafriyat çalışması sırasında toprak döken kamyon geri geri yaklaşırken çukura düştü.
KAMYONU KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI
Çukura düşen kamyonun şaha kalkması ilginç bir görüntü oluşturdu. Kamyonu kurtarma çalışmaları başlatıldı.
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