Hafriyat Kamyonu Çukura Düştü

Hafriyat Kamyonu Çukura Düştü

Ankara'da hafriyat çalışması sırasında hafriyat kamyonu çukura düştü, olası facia kıl payı atlatıldı.

Hafriyat Kamyonu Çukura Düştü

Ankara'da hafriyat çalışması sırasında çukura düşen kamyon ilginç bir görüntü oluşturdu.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi İvedik'de hafriyat çalışması sırasında toprak döken kamyon geri geri yaklaşırken çukura düştü.

KAMYONU KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Çukura düşen kamyonun şaha kalkması ilginç bir görüntü oluşturdu. Kamyonu kurtarma çalışmaları başlatıldı.

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