Hafriyat Kamyonu, Otomobili Bariyerlere Sıkıştırdı: 1'i Ağır 2 Yaralı

Hafriyat Kamyonu, Otomobili Bariyerlere Sıkıştırdı: 1'i Ağır 2 Yaralı

Ümraniye'de bir hafriyat kamyonu, içinde 2 kişinin bulunduğu otomobili bariyerlere sıkıştırdı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Ümraniye'de bir hafriyat kamyonu, içinde 2 kişinin bulunduğu otomobili bariyerlere sıkıştırdı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

KAMYON, OTOMOBİLİ BARİYERLERE SIKIŞTIRDI

Şile Yolu Üsküdar İstikametinde meydana gelen kazada seyir halinde olan bir hafriyat kamyonu, otomobili bariyerlere sıkıştırdı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken otomobili kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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