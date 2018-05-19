Hafriyat Kamyonu, Otomobili Bariyerlere Sıkıştırdı: 1'i Ağır 2 Yaralı

Ümraniye'de bir hafriyat kamyonu, içinde 2 kişinin bulunduğu otomobili bariyerlere sıkıştırdı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

KAMYON, OTOMOBİLİ BARİYERLERE SIKIŞTIRDI

Şile Yolu Üsküdar İstikametinde meydana gelen kazada seyir halinde olan bir hafriyat kamyonu, otomobili bariyerlere sıkıştırdı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken otomobili kurtarma çalışmaları devam ediyor.