Hafriyat Kamyonu Meriç Nehri'nde Devrildi

Meriç Nehri'nde devam eden Karaağaç Tahliye Kanalı Projesinde çalışan hafriyat kamyonu devrildi.



Alınan bilgiye göre, yatak temizliği için nehir içinde oluşturulan geçici yoldan kepçe aracılığıyla çıkarılan kumları yüklemek üzere yanaşan Arif Mut'un kullandığı 06 FP 0602 plakalı kamyon devrildi.



Nehir sularının olduğu alana kısa bir mesafede devrilen kamyonun sürücüsü Mut, işçilerin yardımıyla devrilen kamyondan çıkarıldı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Kolu hafif şekilde incinen sürücü tedaviyi kabul etmedi.



Bu arada devrilen kamyon, kepçe ve iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.