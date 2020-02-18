Hafriyat kamyonu kamyonete çarptı: 2 yaralı

18.02.2020 14:17 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:17

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Hafriyat kamyonu önünden giden kamyonete çarparken, 2 kişi yaralandı. Kaza, Çanakkale-İzmir karayolunun İskele kavşağında meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, Ayvalık yönüne gitmekte olan T.A yönetimindeki 10 LT 529 plakalı kamyonete, Ş.Ç'nin kullandığı 38 ZV 037 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta da hasar meydana geldi. Kamyonet 50 metre ileride durabilirken, kamyon da orta refüjdeki aydınlatma direğini kırdıktan sonra çamura saplandı. Sürücüler yara almazken, kamyonette bulunan R.K ve G.D. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılırken, Belediye ekipleri yolda temizlik çalışması yaptı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA