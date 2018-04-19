Hafriyat Kamyonu ile Traktör Çarpıştı: 3 Yaralı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hafriyat kamyonu ile traktörün çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hafriyat kamyonu ile traktörün çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Mustafa Yılmaz (71) yönetimindeki 55 PB 311 plakalı traktör, Vezirköprü- Durağan karayolu Dörtyol mevkisinde Rasim Ç'nin kullandığı 55 K 0539 plakalı hafriyat yüklü kamyonla çarpıştı.
Kazada devrilen traktörün sürücüsü ile yanında bulunan eşi Hayriye (65) ve torunu Sudenaz Yılmaz (10) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.