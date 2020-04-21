Hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 karayolunda otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 karayolunda otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Hendek ilçesi Kargalıhanbaba mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 55 BCK 77 plakalı otomobil ile Osman B. idaresindeki 49 AAE 981 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 55 BCK 77 plakalı otomobilde bulunan İsmet Akyüzlü olay yerinde hayatını kaybederken, Hüseyin ve Mehmet Akyüzlü ile Fatih Bahtiyar isimli 3 kişi de yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden İsmet Akyüzlü'nün cansız bedeni ise olay yerinde cumhuriyet savcısı tarafından yapılan inceleme sonrasında otopsi merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA