Hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafriyat kamyonu ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Nurdağı-İslahiye eski karayolunda üzerinde meydana gelen kazada hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı. Kazada Nurdağı Esnaf ve Kefalet Kooperatifinde çalışan 48 yaşındaki Emine Tuncer hayatını kaybetti. Polis kazanın ardından olayla ilgili inceleme yaptı. - GAZİANTEP