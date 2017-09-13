Hafriyat kamyonu ile otobüs çarpıştı: 5 Yaralı



KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde İstanbul'a hareket eden yolcu otobüsü, Bartın'ı bağlı İnkumu Mevkiinde yol yapımının devam ettiği bölgede hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Kazada 5 yolcu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Cide ilçesinden İstanbul'a hareket eden 34 JH 995 plakalı yolcu otobüsü, Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde Makaracı İnpiri Kavşağını geçtikten sonra yol yapımının devam ettiği bölgede 06 FU 9622 plakalı hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Kazada yolcu otobüsünde bulunan yolcuların büyük çoğunluğu, kazayı hafif yaralarla atlatırken Aynur B. (37), Yelda B. (12), Asima E.M. (13), Remziye Y. ve Fatma K. (59), olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.