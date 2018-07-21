Hafriyat Kamyonu ile İşçi Servisi Çarpıştı: 5 Yaralı

Hafriyat Kamyonu ile İşçi Servisi Çarpıştı: 5 Yaralı

Hafriyat kamyonu ile işçi servisi çarpıştı: 5 yaralıGAZİANTEP - Gaziantep'te işçi servisi ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Hafriyat kamyonu ile işçi servisi çarpıştı: 5 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te işçi servisi ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza Gaziantep 3. Organize Sanayi bölgesi Sanko Yutong fabrikası kavşağında meydana geldi. 27 AVL 44 plakalı Kamyon sola dönmek isterken karşı yönden gelen 27 Z 7457 plakalı işçileri taşıyan minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüste bulunan 5 işçi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ambulansla Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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