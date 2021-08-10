Hafriyat kamyonu ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
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Hafriyat kamyonu ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Hafriyat kamyonu ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde hafriyat kamyonu ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde hafriyat kamyonu ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Abana-İnebolu karayolu Darsu köyü mevki'inde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ramiz Coşkun idaresindeki 59 ED 657 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Metin Yücel'in kullandığı 16 NMK 59 plakalı kamyonu ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Ramiz Coşkun, kamyon sürücü Metin Yücel ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Murat Güneyli yaralandı.

Kamyon içerisinde Metin Yücel, İnebolu Belediyesi itfaiye ekibinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar ambulansla İnebolu İlçe devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Hafriyat kamyonu ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
Hafriyat kamyonu ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
Hafriyat kamyonu ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
Hafriyat kamyonu ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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