Hafriyat Kamyonu Faciasında Babaanneye Ceza İstenmedi

Sarıyer'de 5 yaşındaki Yaren Aluç'un hafriyat kamyonu altında kalarak hayatını kaybetmesine ilişkin davada mütalaasını açıklayan savcılık, torununun ölümden sorumlu tutularak 6 yıla kadar hapsi istenen babaanneye ceza verilmemesini istedi. Hafriyat kamyonu şoförü sanık için ise 15 yıla kadar hapis talep edildi.



İstanbul Sarıyer'de 12 Aralık 2016 tarihinde 5 yaşındaki Yaren Ebrar Aluç'un hayatını kaybettiği kazaya ilişkin, hafriyat kamyonu şoförü Erdal Yavuz (48), Yaren'in babaannesi Hatice Aluç (71) ve kazanın meydana geldiği yol kenarına park eden 3 sürücünün yargılandığı davada sona gelindi.



İstanbul 12'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanıklar Erdal Yavuz, Sandy Yahni ve Mehmet Sami Erdoğan salonda hazır bulundu. Yaren'in anne ve babası da duruşmaya katıldı.



Aluç ailesinin avukatı Nebi Kızılkaya söz alarak, sanık Erdal Yavuz hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini söyledi. Diğer sanıklarla ilgili takdiri mahkemeye bıraktıklarını kaydeden avukat Kızılkaya, "Sanık Erdal savunmasında büyük hafriyat aracının kör noktalarının olduğunu dile getirmiştir. Yayaların yoğun bir şekilde söz konusu yeri kullandığı bir ortamda sanığın kör noktaları olan büyük bir araçla orada bulunması halinde kazanın olmasını öngörmesi gerekirdi. Dolayısıyla olayımızda olası kast şartlarının oluştuğunu düşünüyoruz. Bunun dışında babaanne müşteki Hatice Aluç ile ilgili bir şikayetimiz yoktur. Babaanne olması nedeniyle zaten yeterince üzülmüştür. Kendisi de uzun süre tedavi görmüştür" dedi.



Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı İsmail Arslan, sanık Hatice Aluç'un, ölen Yaren Ebrar Aluç'un babaannesi olması nedeniyle "Taksirli hareket sonucu neden olunan netice, münhasıran failin kişisel ve ailevi durumu bakımından, artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açmışsa ceza verilmez" maddesi kapsamında cezalandırılmamasına karar verilmesini istedi.



Alınan bilirkişi raporlarında sanıklar Abdullah Derya, Sandy Yahni ve Mehmet Sami Erdoğan'a kusur tespit edilemediğini belirten savcı Arslan, bu sanıkların beraatlarına karar verilmesini talep etti. Cumhuriyet Savcısı kamyon sürücüsü sanık Erdal Yavuz'un ise "taksirle öldürme" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapsini istedi.



Mahkeme heyeti, taraflara mütalaaya karşın savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.



İddianameden



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "şikayetçi-sanık" babaanne Hatice Aluç'un "taksirle birinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar, kamyon şoförü Erdal Yavuz ile yol kenarına park eden Abdullah Derya, Mehmet Sami Erdoğan ve Sandy Yahni'nin ise "taksirle bir kişinin ölümüne bir kişinin ise yaralanmasına neden olmak" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapsi isteniyor. İddianamede kamyon sürücüsünün trafik kurallarını ihlal ederek Yaren'in ölümüne, babaannesinin yaralanmasına yol açtığı, babaanne Hatice Aluç'un yine trafik kurallarını ihlal ederek torununun ölümüne sebebiyet verdiği diğer 3 araç sürücüsünün de Vatan caddesinin her iki yönüne araçlarını park ederek Yaren'in ölümüne, babaannesinin yaralanmasına neden oldukları belirtiliyor. - İSTANBUL