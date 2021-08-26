Hafriyat kamyonu devrildi, tonlarca kum yola saçıldı

Antalya'da kum yüklü hafriyat kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında kamyon sürücüsü ile kazada hasar alan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Antalya'da kum yüklü hafriyat kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında kamyon sürücüsü ile kazada hasar alan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası tonlarca kum yola saçılırken, yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerindeki 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Davut Aslanoğlu (55) yönetimindeki 07 CDG 75 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette giden Gürkan Karaca yönetimindeki 07 AFP 316 plakalı otomobille çarpıştı, ardından refüje çarparak devrildi. Kaza sonrası kamyon şoförü çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. İhbarın üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, iki yaralı sürücüyü tedavi için ambulansla hastaneye götürdü.

Kaza sonrası yolda uzun trafik kuyruğu oluşurken, kamyondan yola tonlarca kum saçıldı. Kazanın görgü tanıklarından Duran Avan, "Çay içerken bir anda kamyonun devrildiğini gördüm. Hemen koşup camı kırdım, kamyon şoförünü arkadaşlarla dışarı çıkardık. Hemen karşıdaki hastaneye bıraktık" dedi.

Kazayla ilgili polisin incelemesi sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı