Hafriyat Kamyonu Devrildi: 1 Yaralı
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu İmad Telcebiyni idaresindeki 61 K 10897 plakalı toprak yüklü hafriyat kamyonu Çeltik Mahallesi'nde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince kamyonun ön camı kırılarak çıkartıldı.
Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Telcebiyni'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.