Feci Kaza Kamerada! Hafriyat Kamyonu Yaşlı Adamın Üzerinden Geçti
Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam kamyonun altında kalarak can verdi. Kazadan sonra durmayıp yaşlı adamın üzerinden geçen kamyon şoförü gözaltına alındı.
Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi hafriyat kamyonunun çarpması sonucu öldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
KAMYON, YAŞLI ADAMA ÇARPIP ÜZERİNDEN GEÇTİ
Kaza dün akşam saatlerinde Boğazköy Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 56 yaşındaki Ali Önlem'e hafriyat kamyonu çarptı.
Önlem'in üzerinden geçen kamyon bir süre yoluna devam ettikten sonra vatandaşlar tarafından durduruldu.
YAŞLI ADAM, HAYATINI KAYBEDERKEN ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI
Olayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Önlem'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Ali Önlem'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
-
alkol yasaklansa chpkklılar da def edil se ülkeden her şey düzelirCevap Yaz Yayından Kaldır
-
20-25 yılda istanbula göç edenler köylerine gitsin orada yaşasın ,istanbul nüfusu bir avrupa ülkesi kadar oldu ,yazık bu insanlara bavulunu alan istanbula geliyor , herşeyin heryerin bir kapasitesi vardır ,birde bunlara suriye özbek afkanlar geliyor ,ülke değil yol geçen hanı .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
Sayın yetkili yada yetkililer Türkiyenin trafik cezalarını çıkartın park edenler için ,parkplatzlar yapın ,ayrıca parkplatzlara insan koymayın sadece park İçin para kutusu koyun,denetlemek için memur koyun,trafik cezaları yetersiz ben yurtdışında yaşıyorum burda çocuklar ilkokul çağındayken karşıya nasıl geçileceğini öğretiyorlar buda demek oluyorki ilkokulda iken eğitim şart herkes kafasına göre gidemez sürücüde durmak zo run da,afedersinizde motorlar bile e5te Maximum 120 km ile gitmek zorunda ara sokaklar 30 okul önleri 20 ,ister Ferrari olsun ister BMW herkes için geçerli ayrıca araba ihtiyaçtır hız kurallara riayet etmeme vasıtası değil,Türkiyeme geldiğimde 120 lik yolda 180 ile ara yolda 30 ise 80 ile giderseler buda devletin denetimsizliğini gösterir diyeceklerim bu kadar.Cezalar yetersiz)Cevap Yaz 4 1 Yayından KaldırMETİN: Arkadaşım Parkplatzlar ve denetimcisi bizde olmaz . biz daha tüv olayını bile kendimiz beceremiyoruz senin anlatdığın çok güzel bi konu fakat burda unmöglich1 1 Yayından Kaldır
-
ESKİDEN BU ŞEHİRDE AĞAÇ ORMANLARI VARDI ŞİMDİ İSE APARTMAN ORMANLARI İLE KAPLANDI..Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır