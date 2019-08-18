Hafriyat kamyonu çukura düştü

Hafriyat kamyonu çukura düştü

Adıyaman'da, alt yapı çalışmaları kapsamında açılan çukurun yanında bulunan hafriyat kamyonu kayarak çukura düştü.

18.08.2019 13:47
Hafriyat kamyonu çukura düştü

Adıyaman'da, alt yapı çalışmaları kapsamında açılan çukurun yanında bulunan hafriyat kamyonu kayarak çukura düştü.

Edinilen bilgilere göre, merkez Bahçecik Mahallesi'nde gerçekleştirilen alt yapı çalışmaları kapsamında, açılan alt yapı çukurundan çıkarılan toprakların yüklendiği 02 LF 551 plakalı hafriyat kamyonu kayarak alt yapı çukuruna düştü. Sağ tarafı çukura giren kamyonun ön lastikleri havaya kalkarken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Çukur içerisinde kalan hafriyat kamyonu, alt yapı çalışmaları gerçekleştirilen iş makineleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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