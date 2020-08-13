Hafriyat kamyonu apartmana daldı
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Hafriyat kamyonu apartmana daldı

Hafriyat kamyonu apartmana daldı Park halindeyken aniden hareket etmeye başladı, sürücü araçtan atlayarak canını kurtardı 110 kişinin yaşadığı apartmanda kalanlar sabah saatlerinde büyük bir şok yaşadı Tedbir amaçlı boşaltılan apartmandaki sakinlerden Osman Yalçınsoy: "3 buçuk şiddetinde bir...

13.08.2020 13:53 | Son Güncelleme: 13.08.2020 13:59

Hafriyat kamyonu apartmana daldı

Park halindeyken aniden hareket etmeye başladı, sürücü araçtan atlayarak canını kurtardı

110 kişinin yaşadığı apartmanda kalanlar sabah saatlerinde büyük bir şok yaşadı

Tedbir amaçlı boşaltılan apartmandaki sakinlerden Osman Yalçınsoy:

"3 buçuk şiddetinde bir deprem gibiydi"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de sabah saatlerinde meydana gelen olayda, park halindeyken hareket eden hafriyat yüklü kamyon bir apartmanın giriş kısmına çarparak durabildi.

Olay, Uluönder Mahallesi Özdeş Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Veli Özbay idaresindeki 26 AB 201 plakalı park halindeki hafriyat yüklü kamyon, henüz belirlenemeyen bir sebeple hareket etmeye başladı. Sürücü Özbay araçtan atlayarak kurtulurken, kamyon apartmanın giriş kısmına çarparak durabildi. Olayda herhangi bir yaralanma söz konusu olmazken 20 haneli apartman tedbir amaçlı tahliye edildi. Hafriyat kamyonu vinç yardımıyla bulunduğu bölgeden çıkartıldı. Polis ekiplerinin olay ile ilgili çalışmaları ise sürüyor.

"3 buçuk şiddetinde bir deprem gibiydi"

Apartman sakinlerinden Osman Yalçınsoy, sabah saatlerinde olay ile birlikte deprem şiddetinde bir sarsıntı olduğunu belirtti. "Daha feci bir olay olabilirdi" diyen Yalçınsoy, "Saat 9.30 sıralarında bir gümbürtü çıktı. Gümbürtüye çıktık. Allah korudu. 2-3 dakika önce su arabası vardı. Daha feci bir olay olabilirdi. Burası zaten dar bir sokak. 20 tonluk bir tır. Apartmanda 20 hane var. Aşağı yukarı 110 kişi mevcut. Apartman şu an için tahliye edildi. 3 buçuk şiddetinde bir deprem gibiydi. Çok büyük bir sarsıntı oldu" ifadelerini kullandı.

Hafriyat kamyonu apartmana daldı

Kaynak: İHA

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