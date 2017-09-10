Hafriyat Kamyonları ODTÜ Arazisinde

ODTÜ Teknokent Kavşağı ile 1071 Malazgirt Bulvarı arasında bağlantıyı sağlayacak yolun inşaatı için yüzlerce iş makinesi gece saatlerinde ODTÜ arazisine girdi.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile ODTÜ Rektörlüğü arasında gerçekleştirilen anlaşmanın ardından, ODTÜ arazisine yapılması planlanan yol projesi için iş makineleri üniversitenin ormanına girdi. Akşam saatlerinde ODTÜ arazinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait 100 iş makinesi, 400 kamyon ve yüzlerce polis, 4.8 kilometrelik yeni yol çalışmasına ODTÜ Aysel Sabuncu Yaşam Merkezi'nin bulunduğu bölgeden başladı.



ODTÜ Rektörlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediyesinin anlaşmasının arından Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "Aysel Sabuncu Yaşam Merkezinin bulunduğu bölgeden başlayan ve ODTÜ arazisinin sınırına en yakın bölgelerinden geçerek İncek Bulvarına ve daha sonrasında Ankara Çevre Otoyoluna bağlanacak olan bulvarın Jandarma Komutanlığı Hava Radar arazisi bölgesine kadar olan ve ODTÜ alanında kalan yaklaşık 4,8 km'lik kısmının yapımına karar verildi. Proje kapsamında nakledilecek veya kaldırılacak ağaç ve çalı gruplarının 2 katından az olmamak üzere ağaç ve çalı grubu, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin göstereceği alanlara dikilecek ve yol güzergahının her iki tarafında kalan kısımlar Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ağaçlandırılacaktır" denildi. - ANKARA